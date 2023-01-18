Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaya öldü Güncel Haberler Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan Akın G. yönetimindeki 34 AKN 088 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D'ye çarptı. Savrulan otomobil daha sonra çarptığı refüjdeki MOBESE direğini devirdi. Kazada M.D ile sürücü Akın G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan M.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu otomobil ile devrilen MOBESE direği, kaza yerinden kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Esenyurt Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.