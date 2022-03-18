Esenyurt'ta otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı - Haberler

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Esenyurt'ta otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı.

Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MM 2984 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi'nde yokuş inerken kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Araç, önce yabancı uyruklu bir kişiye, ardından yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında bekleyen kadına çarptı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı

AA / Halis Akyıldız - Güncel

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