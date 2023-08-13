Esenyurt'ta Otomobilden Gösterge Paneli Çalmaya Teşebbüs Eden Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta park halindeki bir otomobilden gösterge panelini çalmaya çalışan şüpheli, olay yerinden geçen bekçi tarafından yakalandı. Şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

Esenyurt'ta otomobilden gösterge panelini çalmaya teşebbüs eden şüpheli, olay yerinden geçen bekçi tarafından yakalandı.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1153 Sokak'ta park halindeki otomobilin gösterge panelini çalmaya çalışan kişiyi fark eden bekçi, "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Bu arada, şüphelinin otomobilden hırsızlık yapmaya çalıştığı anlarla bekçinin müdahalesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.