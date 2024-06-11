Esenyurt'ta Otomobil Yangınında 8 Araç ve Bir İşyeri Hasar Gördü

Esenyurt'ta bir otomobilde başlayan yangın yanındaki diğer araçlara daha sonra da iş yerine yayıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258 Sokak'ta sebebi henüz bilinmeyen nedenle bir otomobilde başlayan yangın diğer araçlara sıçradı.

Alevler daha sonra iş yerine sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 8 otomobil ile bir işyeri ağır hasar aldı.

Emniyet ekipleri kundaklama ihtimaline ilişkin konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.