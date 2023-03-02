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ESENYURT'TA OTOMOBİL SERVİSİ BİNASINDA YANGIN

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ESENYURT'ta 4 katlı otomobil servisi binasının dış cephesinde yangın çıktı.

ESENYURT'ta 4 katlı otomobil servisi binasının dış cephesinde yangın çıktı. Alevlerin dış cephenin bir kısmını sardığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında, Gökevler Mahallesi 20312. Sokak'ta bulunan bir otomobil markasının 4 katlı servis binasında çıktı. Binanın dış cephesinde bilinmeyen bir nedenle bir anda alevler çıkmaya başladı. Yükselen alevler büyüyerek binanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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