Esenyurt’ta Otomobil-Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Esenyurt’ta Otomobil-Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Esenyurt'ta kavşaktan kontrolsüz çıkan bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, başka bir aracın kamerası ile kaydedildi.

ESENYURT'ta sürücüsünün kavşaktan kontrolsüz çıktığı otomobille motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerası ile kaydedildi.

Kaza, Merkez Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü seyir halinde ilerlerken, kavşaktan kontrolsüz çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazanın etkisi ile motosiklet ve sürücüsü savruldu. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hafif yaralandığını belirledi. Yaralı sürücü ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, başka bir aracın kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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