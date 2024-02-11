Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta otomobil kazası: Bir kişi yaralandı

Güncelleme:

Esenyurt'ta seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Özcan KILIÇ/İSTANBUL, ESENYURT'ta seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kazada, bir kişi hafif yaralandı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen yaya, üzerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 10.40 sıralarında, Fatih Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 LN 4181 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü O.D., henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 PR 3266 otomobile çarptı. Kazada, 34 LN 4181 plakalı otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken o sırada kaldırımda yürüyen yaya, kazadan kıl payı kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobil sürücüsü O.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede seyir halindeki otomobil, manevra yaparak park halindeki otomobile çarpıyor. Bu sırada kaldırımda elinde poşetlerle yürüyen yaya, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden son anda kurtuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Mahallesi Bahçe Güvenlik İstanbul Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title