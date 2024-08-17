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Esenyurt'ta Otomobil Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Esenyurt'ta ailesiyle düğün salonundan çıkan 3 yaşındaki Ferman Işık, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçtıktan sonra yakalandı ve ifadesinde tehdit edildiği için kaçtığını söyledi.

Esenyurt'ta, ailesiyle düğün salonundan çıkarken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Ferman Işık hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Yeşim K., yakalandı. Yeşim K.'nın ifadesinde olay yerinde tehdit edildiği için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte eve gitmek üzere düğün salonundan ayrılan 3 yaşındaki Ferman Işık'a yola çıktığı sırada 34 HUR 442 plakalı otomobil çarptı. Sürücü kazanın ardından otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ferman Işık, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KORKTUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Kazaya karışan aracın kimin adına kayıtlı olduğunu belirleyen polis, aracı kullanan kişinin ise Yeşim K. olduğunu tespit etti. Yeşim K., Küçükçekmece'de gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Yeşim K.'nin, polise verdiği ifadede, kazadan sonra çarptığı çocuğun yakınları tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. Yeşim K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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