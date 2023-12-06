Esenyurt'ta Otomobil Kazası
Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil, park halindeki kamyonet ile otomobile çarptı.
Esenyurt'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otomobil, park halindeki kamyonet ile otomobile çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir-Hadımköy Yolu Caddesi'nde seyreden 34 VM 1038 plakalı otomobilin henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan otomobil, caddenin yanında park halinde bulunan kamyonet ile otomobile çarparak durabildi.
Üç araçta da hasarın oluştuğu kazayı yapan otomobilin sürücüsü aracının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde savrulan otomobilin park halindeki 2 araca çarpması yer aldı.