Esenyurt'ta Otomobil Hırsızı Suçüstü Yakalandı

ESENYURT'ta otomobilin 'hayalet ekran' denilen gösterge panelini çalmaya çalışan hırsız, işe giden mahalle ve çarşı bekçisi tarafından suçüstü yakalandı. Karşısında bekçiyi gören hırsız, kaçmaya kalkıştı ancak aynı bekçi tarafından kısa sürede yakalandı. Bekçinin hırsızı fark ettiği anlar ve sonrasında yaşananlar ise hem güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.30'da Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde 1153 sokakta meydana geldi. sokak üzerinde park halindeki lüks bir otomobilin gösterge panelini sökmeye çalışan hırsızı, o sırada işe giden mahalle ve çarşı bekçisi fark etti. Bekçi, silahını çıkarıp hırsıza doğrultarak teslim olmasını istedi. Ancak hırsız, bekçinin uyarısına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli, bekçi tarafından kısa sürede yakaladı. Şüpheliyi yakalayan bekçi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar ise sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla mahalleli bir kişinin cep telefonuyla kayıt altına alındı. Güvenlik kamera görüntülerinde bekçinin hırsızı fark edip silahını çıkardığı, hırsızın ise kaçtığı anlar yer alırken cep telefonu kamerasında ise elleri kelepçeli hırsızın görüntüleri görüldü.