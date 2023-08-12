Esenyurt'ta Otomobil Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Olay, saat 06.30'da Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde 1153 sokakta meydana geldi. sokak üzerinde park halindeki lüks bir otomobilin gösterge panelini sökmeye çalışan hırsızı, o sırada işe giden mahalle ve çarşı bekçisi fark etti. Bekçi, silahını çıkarıp hırsıza doğrultarak teslim olmasını istedi. Ancak hırsız, bekçinin uyarısına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli, bekçi tarafından kısa sürede yakaladı. Şüpheliyi yakalayan bekçi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar ise sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla mahalleli bir kişinin cep telefonuyla kayıt altına alındı. Güvenlik kamera görüntülerinde bekçinin hırsızı fark edip silahını çıkardığı, hırsızın ise kaçtığı anlar yer alırken cep telefonu kamerasında ise elleri kelepçeli hırsızın görüntüleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel