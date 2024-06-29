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Esenyurt'ta Oto Galerisine Silahlı Saldırı

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Esenyurt'ta motosiklet kasklı bir şüpheli, 'alacak verecek' meselesi nedeniyle aralarında husumet olan kişinin oto galerisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli kaçtı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta motosiklet kasklı bir şüpheli, 'alacak verecek' meselesi nedeniyle aralarında husumet olan kişinin oto galerisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli kaçtı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Haziran Perşembe günü akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kasklı şüpheli, 'alacak verecek' meselesi nedeniyle aralarında husumet olan kişinin içeride olduğu oto galeriye geldi. Husumetlisini iş yerinin önünde gören şüpheli saldırgan peş peşe tetiğe bastı. Şüphelinin ateşlediği silahtan çıkan iki kurşun iş yerinin önünde bulunan otomobile isabet etti. Şüpheli saldırgan yürüyerek uzaklaşırken silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmazken iş yeri çalışanlarının korkup saklanmaya çalıştığı görüldü. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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