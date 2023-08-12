Esenyurt'ta Oto Faresi Gösterge Paneli Çalmaya Çalışırken Yakalandı
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Esenyurt'ta bir lüks araçtan gösterge paneli çalmaya çalışan hırsız, işe giden mahalle bekçisi tarafından yakalandı. Bekçinin silahını çekerek durdurmaya çalıştığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta lüks araçtan gösterge paneli çalmaya çalışan 'oto faresi'ni, işe giden mahalle bekçisine yakaladı. Silahını çekerek hırsızı durduran bekçinin o anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki lüks aracın camını kıran hırsız, gösterge panelini çalmak istedi. O sırada işe giden bir mahalle bekçisi, yaşanan durumu fark ederek silahını çekti. Hırsız, mahalle bekçisinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL