Esenyurt'ta Oto Faresi Gösterge Paneli Çalmaya Çalışırken Yakalandı

Esenyurt'ta lüks araçtan gösterge paneli çalmaya çalışan 'oto faresi'ni, işe giden mahalle bekçisine yakaladı. Silahını çekerek hırsızı durduran bekçinin o anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki lüks aracın camını kıran hırsız, gösterge panelini çalmak istedi. O sırada işe giden bir mahalle bekçisi, yaşanan durumu fark ederek silahını çekti. Hırsız, mahalle bekçisinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL