Esenyurt'ta Otluk Alanda Yangın: D-100 Kara Yolu Dumanla Kaplandı

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Esenyurt'ta Saadetdere Mahallesi'nde çıkan ot yangını, D-100 kara yolunun dumanla kaplanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Esenyurt'ta otluk alanda çıkan yangın, D-100 kara yolunun dumanla kaplanmasına yol açtı.

Saadetdere Mahallesi'nde, D-100 kara yolunun kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.

Yan yolun Büyükçekmece istikametinde, zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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