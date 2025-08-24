Esenyurt'ta Otluk Alanda Yangın Çıktı

Veysel TİMDU/İSTANBUL, - ESENYURT'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 16.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Adile Naşit Bulvarı kenarında bulunan otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.