Esenyurt'ta Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

Esenyurt'ta, ormanlık alanda cesedi bulunan Nurcan Karabulut'un cenazesi (35), öğle vakti kılınan cenaze töreninin ardından Hadımköy'de toprağa verildi.

Ardıçlı Mahallesi'nde dün bir sitenin yanındaki ormanlık alanda polis ekiplerince bulunan Karabulut'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp Yenikent Mahallesi'ndeki Bilali Habeşi Camisi'ne getirildi.

Aile ve akrabalarının katılımıyla Karabulut için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Hadımköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan incelemede vücudunda herhangi bir darp ve yara izi görülmeyen Karabulut'un 2 kayıp, 2 kasten yaralama ile cinsel saldırı konusunda müşteki olduğu belirlendi.

Ailesinin ifadesini alan polis ekipleri, Karabulut'un 24 Haziran'da öğle saatlerinde hastanede yatan babasına refaket etmek için evden çıktığını ancak buraya gitmediğini tespit etti.

Polislerin olayla ilgili araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

Olay

Polis ekipleri, Ardıçlı Mahallesi'nde bir sitenin yanındaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine gittiği olay yerinde bir kadının cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.