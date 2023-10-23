Esenyurt'ta Organize Suç Örgütüne Hapis Cezası İstemi

Esenyurt'ta bir sitedeki daireleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 86 sanık hakkında 2 bin 60 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Esenyurt'ta, organize suç örgütü kuran ve bir sitedeki daireleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 86 sanık hakkında 2 bin 60 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, site müteahhitti Metin Uçar'ın savcılığa sunduğu dilekçede, arsa taşınmaz hissesinin yüzde 72'si kendisine ait olan sitenin hukuka aykırı bir şekilde gasbedildiğini, kendisinin ve çalışanların girmesinin engellendiğini söylediği aktarıldı.

Yürütülen soruşturma sonucunda, sanık Nihat Akyüz yönetiminde ve sanık Mehmet Özçelik koordinesinde 2018'den itibaren sitede hisse satış işlemlerinin gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, ihtilaflı bir şekilde kurulan site yönetiminin başına Özçelik'in kardeşi sanık Kahraman Özçelik'in getirildiği belirtildi.

İddianamede, 211 konuttan oluşan sitedeki dairelerin usulsüz işlemlerle birden fazla kişiye satıldığı, daire almak isteyen kişilere aslen arsa üzerinde hisse pay devri şeklinde satış gerçekleştirildiği, bu cüzi hisselerin fahiş fiyatlara müştekilere pazarlandığı kaydedildi.

Sanıkların, müştekilere daire vaadinde bulunarak arsa hissesi satışları gerçekleştirdikleri bilgisi verilen iddianamede, gerçekleştirilen bazı satışların sahte evraklar tanzim etmek suretiyle usulsüz olduğu ifade edildi.

Müştekiler tehdit edilerek dairelerine sokulmadı

Suç örgütünün ilk aşamadan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ederek dairelerin gerçek satışını müştekilere vermediği vurgulanan iddianamede, müştekilerin dairelerini talep edip haklarını aramak istemeleri üzerine de örgütün diğer elebaşı Çetin Başkan Şimşek'in kontrolündeki şüphelilerin silah gösterdikleri müştekileri tehdit ettikleri, dairelerine sokmadıkları, eşyaları yağmaladıkları, dairelerin kapı kilitlerini değiştirdikleri ve evlere zorla girdikleri bildirildi.

İddianamede, örgüt elebaşları Nihat Akyüz ve Çetin Başkan Şimşek'in diğer sanıkları organize ederek, müşteki Metin Uçar'ın "sahte noter satışı ve tapu devri yapacağı" şeklinde hileli hareketlerde bulundukları, site içerisinde silahlı adamlarını barındırıp müştekiler üzerinde tehdit oluşturdukları aktarıldı.

Sanıkların müştekilere yönelik suç oluşturan farklı farklı eylemlerde bulundukları, sosyal medyadan silahlı fotoğraflar paylaştıkları, siteye girmek isteyenlere engel olup ellerinde sopa ve ateşli silah bulundurarak zaman zaman yaralama olaylarını gerçekleştirdikleri anlatılan iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile oturum izni alabilmek amacıyla mülk edinmeye çalışan özellikle yabancı uyruklu kişilerin, sanıkların ana hedefi haline geldiklerine işaret edildi.

164 müşteki yer alıyor

164 müşteki bulunan iddianamede, aralarında komiser H.C. ile polis memuru M.K'nin de olduğu 5'i aynı zamanda müşteki 86 sanık yer alıyor.

İddianamede, tutuklu sanıklardan Çetin Başkan Şimşek'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme", "silahla tehdit", "güveni kötüye kullanma", "silahla yaralama", "suç örgütünün isimlerini kullanarak tehdit", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 bin 60 yıla, tutuklu sanık Nihat Akyüz'ün de benzer suçlardan 1683 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer 84 sanığın ise benzer suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılması talep edilen iddianame, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 28'i tutuklu 86 sanık hakkındaki dava ilerleyen günlerde başlayacak.