Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Organize Suç Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta bir iş yerini kurşunlayarak kaçan motosikletli şahıslarla ilgili düzenlenen 'Kuyu-25' operasyonunda 7 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını ve 3 suikast silahı ele geçirildiğini açıkladı.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta zırhlı polis aracının önünden geçerken bir iş yerini kurşunlayıp kaçan şahıslarla ilgili yürütülen operasyon sonucunda, organize suç örgütü üyesi 7 şüphelinin yakalandığını, operasyonda 3 adet suikast silahı ele geçirildiğini açıkladı.

Esenyurt'ta beş gün önce zırhlı polis aracının önünden geçen iki motosikletli bir iş yerini kurşunlamış, daha sonra olay yerinden kaçmıştı. Görüntüler sosyal medyaya da yansımış, eleştirilere neden olmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu olayla ilgili bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili başlatılan operasyon kapsamında organize suç örgütü üyesi 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen "Kuyu-25" operasyonunda yurt dışı firari organize suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletli şüpheli şahısların zırhlı polis aracının yanından geçerek bir iş yerini kurşunladığı görüntüler yayınlanmıştı. Olay saatinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama bitişi esnasında plakasız motosikletteki 2 şahsın, zırhlı araç yanından geçerken iş yerine yönelik ateş ettikleri esnada polis memurlarının da silahla karşılık vermesi üzerine C.Ç. isimli şahıs bacağından yaralanmış ancak olay yerinden kaçmıştı.

"3 suikast silahı ele geçirildi"

Yapılan çalışmalar sonucu kurşunlanan iş yerinin sahibi E.K.'yi bir şahsın tehdit ettiği belirlendi. İstanbul Organize Şube Müdürlüğünce şahsın yurt dışında bulunan organize suç örgütü elebaşı ve 20 ayrı suç kaydı bulunan M.K. isimli şahıs olduğu; ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti olmak üzere 3 ayrı suçtan aranması bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili şüpheli şahıslara yönelik İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Operasyon sonucu yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız suikast silahı ve çok sayıda fişek ele geçirildi."

Esenyurt'ta Organize Suç Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı Yerel Haberler Operasyon Esenyurt Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Suç

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, İslahiye 18-19 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 27. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Seyhan, Karataş, Karaisalı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Eylül Selçuklu, Ereğli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı? Taş Kağıt Makas CANLI izle! 18 Eylül Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 15. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Döşemealtı, Serik 18-19 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });