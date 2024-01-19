Esenyurt'ta Elektrik Kesintisi Krizi: Yönetim ve Site Sakinleri Arasında Tartışma

ESENYURT'TA geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarla bir şebekenin elinden alınan, 212 dairenin bulunduğu ve yabancı uyrukluların da oturduğu sitede yönetim ile ev sahipleri arasında günlerdir elektriklerin kesik olmasından dolayı tartışma yaşandı. Site sakinleri yaşanan elektrik kesintisinin sebebi olarak yönetimin kendilerinden para topladığı halde ortak fatura ile kullanılan elektrik borcunu ödemediğini öne sürerken, yönetim ise kendilerinin de mağdur olduğunu, site sakinlerinin faturaları ödemediği için kesinti yaşandığını belirtti.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan, geçtiğimiz aylarda düzenlenen operasyonlarla bir şebekenin elinden alınan 212 dairelik sitede bu sefer de elektrik kesintisi krizi yaşandı. 180'e yakın dairenin dolu olduğu ve çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin oturduğu sitede günlerdir yaşanan elektrik kesintileri yönetim ve site sakinlerini karşı karşıya getirdi. Evlerinde elektrik olmadığını söyleyen site sakinlerinden Nargiza Khakimova kesintilerin sebebi olarak yönetimi gösterip, "Yönetim de bu paraları alıyor ama faturayı ödemiyor. Yatırmadıkları için de yetkililer gelip elektriğimizi kesiyor. Sonrasında ödemeler hala yapılmadığı için yönetim siteye kaçak elektrik çekmiş. Bizim haberimiz yok. Sonrasında da bu kesintiler yaşandı. Biz günlerdir soğuktayız, zaten evlerde petek yok, ısınma sistemi yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden yardım istiyoruz" dedi. Site yönetiminde görevli olan Murat Turan ise kesintilerin site sakinlerinin faturalarını ödememesinden kaynaklandığını dile getirerek, "Ben bu insanlara hizmet vermeye çalışıyorum ama onlar bize cephe alıp, faturalarını ödemiyorlar. Ödemedikleri için de cezayı kendileri çekiyorlar" diye konuştu. Aynı site daha önce bir şebeke tarafından ele geçirildiği ve 212 dairenin çifte satışlar yapılarak 785 kişiye satılmıştı.

"BİR SENE ÖNCE DE BU ŞEKİLDEYDİ"

Elektrik kesintilerinin uzun zamandır yaşandığını dile getiren Zıba Bassamtabar, "2 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Buradan bir ev aldım. Bir sene önce de bu şekildeydi burası. İki yaşında bir çocuğum var. Geçen sene çocuğum bir yaşındayken de aynı elektrik kesintisi oldu. Ev çok soğuktu. Çocuğum hasta oldu. Biz buraya bin 500 TL aidat ödüyoruz. 2 bin TL elektrik masrafı geliyor. Ama şu anda evde hiçbiri yok. Sıcak su için elektrikli kombi vardı ama hepsi kapandı. Şu an hiçbir şey yok" dedi.

"YÖNETİMDEN KORKTUĞUMUZ İÇİN ELEKTRİĞİ NE KADAR KULLANDIĞIMIZI BİLE SORAMAZ OLDUK"

Elektrik faturalarını ödemelerine rağmen yönetimin ödemeyi gerçekleştirmediğini iddia eden site sakini Nargiza Khakimova ise, "Burada 3 yıldır yaşıyorum. 2021 yılında Türkiye'de ikamet etmek için bu evi satın aldım. Evi satın aldıktan 3 ay sonra dairemi teslim aldım ve burada yaşamaya başladım. 2022 yılında bize satış yapan müteahhitler burada yönetimdelerdi, o şekilde bir düzende yaşıyorduk. Burada oturan herkes yabancıydı. Yeni geldiğimiz için yönetimin kurallarını anlamıyorduk. Şantiye elektriği ne demek bilmiyorduk, tapularda tam olarak ne yazıyor anlamıyorduk. Elimizde bir arsa tapusu var evet ama biz evimizi de aldık sandık. Yönetimle birbirimizi anlayamadık. Bu yüzden de sorun yaşadık. Pişman da olduk buradan ev aldığımız için. Şikayette de bulunmuştuk. Sonradan anladık şantiye elektriğinin toplu elektrik demek olduğunu, pahalı olduğunu. Sonrasında böyle elektrik sorunları ortaya çıkmaya başladı. Eski yönetimle bu sıkıntılar olduğunda anlaşabiliyorduk. Toplu faturadan bizim payımıza düşen ile ilgili şüphemiz olduğunda bildiriyorduk. Sayaçlarımızı ve ne kadar elektrik kullandığımızı bize gösteriyor, sorularımıza cevap veriyorlardı. Sonra yeni yönetim geldi. Eski yönetimle arasında problemler varmış, bilmiyorduk. Yeni yönetim geldikten sonra elektrik faturalarından payımıza düşen faturalar artmaya başladı. Sorduğumuzda da ne kadar elektrik kullandığımızı bize göstermediler. Çünkü kendileri herkese fazladan kilowatt yazıyorlardı. Ağustos ayında da aidata asgari ücret artışını sebep göstererek yüzde yüz zam yaptılar. Aidat 7 bin liradan bin 350 liraya yükseldi. Biz de karşı çıktık. Lüks rezidansta yaşıyoruz ama burada petek yok, ısınma sistemi yok, sıcak su yok, doğalgaz yok. Sadece şantiye elektriği ve su aboneliğimiz var. Çok olaylar oldu, hepimiz mahkemelik olduk. Biz yeni yönetimden korktuk. Korktuğumuz için de elektriği ne kadar kullandığımızı bile soramaz olduk. Gruplara sadece yazıyorlardı ve ödeyin diyorlardı. Ödemediğimiz anda da elektrik kesiliyordu. Elektrik kesintisi olmasın diye de toplu ödemeyi zamanında yatırıyorduk. Yönetim de bu paraları alıyor ama faturayı ödemiyor. Yatırmadıkları için de yetkililer gelip elektriğimizi kesiyor. Sonrasında ödemeler hala yapılmadığı için yönetim siteye kaçak elektrik çekmiş. Bizim haberimiz yok. Sonrasında da bu kesintiler yaşandı. Biz günlerdir soğuktayız, zaten evlerde petek yok, ısınma sistemi yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden yardım istiyoruz" diye konuştu.

"FATURALARINI ÖDEMEDİKLERİ İÇİN DE CEZAYI KENDİLERİ ÇEKİYORLAR"

Site yönetiminde görev yapan Murat Turan da site sakinlerinin faturalarını ödemediğini öne sürerek, "Burası 2017 yılında ortakların alacak verecek davasından dolayı kapatıldı. Bir küçük ortağımız buraya farklı insanları sokarak 876 tane sahte satış yaptı. Sonrasında bu siteye 4 tane operasyon yapıldı. Operasyonlardan sonra biz devletimiz aracılığıyla binamızı teslim aldık. Maalesef oturanların yüzde 80'i dolandırılmış. Biz de kanuni olarak onları çıkartamıyoruz. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Bu süreçte de burada geçici bir yönetim kurmak zorunda kaldık. Çünkü buranın yönetilmesi ve eksiklerin tamamlanması gerekiyordu. Şu an burada 170 daire dolu, 212 dairelik bir proje burası. Dün 400 bin TL'lik bir elektrik faturamız vardı. Oturanların da süzme sayaçları var. Kullandıkları kilowattlarına göre fiyat veriliyor. Kendilerine 15 gün öncesinden yönetimden haber verilmesine rağmen ödemeleri yapmadıkları için, ödeme eksik geldiği için biz de bu parayı karşılayamadık. Dün BEDAŞ gelip elektriğimizi kesti. Bizim hesaplarımız resmi, elden para almıyoruz. Site sakinleri ödeme yapmadığı için de iki gündür elektrikler kesik. 400 bin TL elektrik faturası var. 55 bin TL ödeme topladık şu ana kadar. Ödemeyen kişilerden dolayı ödeyenler de mağdur oluyor. Sanki elektriği biz kesmişiz gibi davranıyorlar. Böyle bir durum yok. Ben de buraya kaçak elektrik bağlayacak değilim. Zaten eski yönetimden tutuklananlar 1 milyon 250 bin TL kaçak elektrik cezası yemişler. Ben mağdurum hem borç üstüme kaldı, hem aboneliği üzerime alamıyorum. Hem onu ödemeye çalışıyorum, bir taraftan binanın eksiklerini gidermeye çalışıyorum, bir taraftan temizliği yapmaya çalışıyorum. Mahkeme sürecinde ben bu insanlara hizmet vermeye çalışıyorum ama onlar bize cephe alıp, faturalarını ödemiyorlar. Ödemedikleri için de cezayı kendileri çekiyorlar" ifadelerini kullandı.