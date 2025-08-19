Esenyurt'ta Okullarda Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda boya, badana, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini sürdürüyor. Amaç, öğrencilerin daha sağlıklı ve konforlu ortamlarda eğitim almasını sağlamak.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde boya, badana, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini titizlikle sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha sağlıklı, temiz ve konforlu ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla okullarda başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde hayata geçirilen projede, eğitim kurumlarının fiziki koşulları iyileştirilerek öğrencilerin ve öğretmenlerin daha verimli bir ortamda eğitim faaliyetlerine devam etmesi hedefleniyor.

Belediyeye bağlı teknik ekipler, çalışmalarını okul yönetimleriyle koordineli bir şekilde yürütüyor.

Okullardaki yenileme çalışmaları, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce bitirilecek.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
