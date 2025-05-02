Esenyurt'ta Okul Servisleri Trafik Güvenliğini Tehdit Etti

Esenyurt'ta iki okul servis aracı, yaptıkları manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine ilerleyen iki servis minibüsünün sürücüleri, şerit değiştirerek birbirlerinin önüne direksiyon kırdı.

Hem araçtakilerin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan servis şoförlerine, arkadan gelen sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Daha sonra yollarına devam eden servis araçlarının trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.