Esenyurt'ta okul önleri ve çevresinde sıkı denetim

İSTANBUL - Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerindeki şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

2023-2024 yılının eğitim-öğretim yılının ilk gününde Esenyurt'ta polis ekipleri, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetime mobil okul timleri, Narkotik, Çocuk Şube ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı. Okulların önünde ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde şüpheli araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli kişilere GBT ve üst araması da gerçekleştirildi.