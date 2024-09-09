Esenyurt'ta Okul Çevresinde Asayiş Denetimi

ESENYURT'ta yeni eğitim döneminin ilk günü polis ekipleri okul çevresinde asayiş ve huzur denetimi yaptı. Denetimler gün boyu sürecek.

Esenyurt'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul çevresinde denetim yaptı. Esenyurt Tevfik Bey Ortaokulu'nda başlayan denetimlere, Mobil Okul Polis Timleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparken sürücülere Genel Bilgi Taraması da (GBT) yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ekiplerin okul önlerindeki denetiminin, farklı noktalarda gün boyu devam edeceği öğrenildi.