Esenyurt'ta Okul Çevrelerinde Sigara Denetimi: 25 Kişiye İşlem Yapıldı
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, okul çevrelerinde ruhsatlı ve ruhsatsız sigara satışına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 25 kişiye 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı ve 532 karton bandrolsüz sigara ile çok sayıda elektronik sigara ve tütün ele geçirildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği tarafından okul çevrelerinde faaliyet gösteren TEKEL ruhsatı bulunan ve ruhsatsız olarak tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. 100 okul çevresinde yapılan denetimlerde 174 açık mekan, 26 tekel bayi, 160 market ve bakkal denetlendi. Yapılan denetimde 25 iş yerine 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. 5 iş yeri evraklarının eksik olmasından dolayı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. 532 karton Bandrolsüz sigara, 282 adet elektronik sigara ile 25 kilogram açık tütüne de el konuldu.