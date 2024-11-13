Esenyurt'ta Okul Çevrelerinde Sigara Denetimi: 25 Kişiye İşlem Yapıldı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği tarafından okul çevrelerinde faaliyet gösteren TEKEL ruhsatı bulunan ve ruhsatsız olarak tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. 100 okul çevresinde yapılan denetimlerde 174 açık mekan, 26 tekel bayi, 160 market ve bakkal denetlendi. Yapılan denetimde 25 iş yerine 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. 5 iş yeri evraklarının eksik olmasından dolayı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. 532 karton Bandrolsüz sigara, 282 adet elektronik sigara ile 25 kilogram açık tütüne de el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel