Esenyurt'ta Nijeryalı kiracı silahla öldürüldü

Esenyurt'ta, babasına ait evde yaşayan Nijerya uyruklu kiracıyı silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Haziran'da ilçedeki adreste bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine inceleme yaptı.

Silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde bulunan Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu'nun (30) dairede kiracı olduğunu belirleyen ekipler, Anaekwu'nun, aynı apartmanda oturan ev sahibi Ali E. (72) ile zaman zaman tartıştığını tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadesi üzerinden sürdürülen araştırmada, ev sahibi Ali E'nin oğlu Abdullah E. (25) ile maktul arasında olay günü tartışma çıktığı, Abdullah E'nin silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı, yaralanan maktulün de evde öldüğü anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olay yerindeki tabancanın kendisine ait olduğunu, maktulün kendisine yumruk atması nedeniyle silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.