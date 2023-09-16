Esenyurt'ta Muhasebecinin Çantasından 250 Bin Dolar Çalındı

Esenyurt'ta muhasebecilik yapan bir kişinin bankadan çektiği ve çantanın içerisine koyduğu 250 bin dolar çalındı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta muhasebecilik yapan bir kişinin bankadan çektiği ve çantanın içerisine koyduğu 250 bin dolar çalındı. 3 şahıs tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansırken, yapılan incelemelerde belirlenen şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir banka önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, muhasebecilik yapan E.D., bankadan çektiği içerisinde 250 bin doların bulunduğu çantayı aracına koydu. Daha sonra hafif ticari araçla aracın yanına yanaşan 3 şahıs, araç içerisinden çantayı alarak olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Hırsızlık olayı sonrası E.D., durumu polis ekiplerine haber verdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kimlikleri tespit edildi.

Ekiplerin 13 Eylül 2023 tarihinde yaptığı operasyonda 2 şüpheli şahıs Avcılar'da kaldıkları adreslerde yakalanırken, diğer şüpheli A.P.'nin cezaevinde olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer K. ve Sezgin O. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli şahıslardan Ömer K.'nin (24) 19 adet suç kaydı, Sezgin O.'nun (27) 24 adet suç kaydı olduğu, 30 suç kaydı bulunan A.P.'nin (18) ise cezaevinde olduğu öğrenildi. - İSTANBUL