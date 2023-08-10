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Esenyurt'ta Motosikletli Şüphelilerin Silahlı Saldırısı

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Esenyurt'ta bir sitenin altında bulunan dükkanlara motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken motosikletli 2 kişinin dükkanlara ateş ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ESENYURT'ta bir sitenin altında bulunan dükkanlara motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken motosikletli 2 kişinin dükkanlara ateş ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Piri Reis Mahallesi 2064. sokakta sabaha karşı 04.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli sitedeki dükkanların önünde bir süre oyalandı. Şüpheliler daha sonra yanlarında getirdikleri silahla dükkanlara ateş etmeye başladı. Ateş açılan dükkanların duvarlarına 4 kurşun isabet etti. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletli iki şüphelinin dükkanlara ateş ettiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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