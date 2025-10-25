Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Minibüse Saldırdı

Esenyurt'ta trafikte bir motosikletteki iki kişi, şoförüyle tartıştıkları minibüse sopa ve kaskla saldırdı. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Bahçeşehir- Esenyurt yan yolda, Esenyurt istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir minibüs şoförü ile motosikletteki iki kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli saldırganlardan biri elindeki sopayla, diğeri ise kaskıyla minibüse saldırdı. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletlilerin minibüse defalarca vurduğu ve hareket halindeki minibüsün peşinden koştukları anlar yer aldı.