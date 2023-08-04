Esenyurt'ta motosikletli şahıslara yönelik uygulama yapıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekiplerince motosikletli şahıslara yönelik yol uygulaması yapıldı. Uygulamada şüpheli görülen şahıslar durdurularak arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde motosikletli şahıslara yönelik yol uygulaması yapıldı. Uygulamada Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri ve gece bekçileri şüpheli görülen motosikletleri durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Sürücülerin üstlerini arayan ekipler, araç plakalarını da kontrol etti.