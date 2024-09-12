Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Motosikletle Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliler Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta motosiklet ile sokakta uyuşturucu madde ticareti yaparken yakalanan şüphelilerden biri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerin üst aramasında para, uyuşturucu madde, cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.

ESENYURT'ta motosiklet ile sokakta uyuşturucu madde ticareti yaparken cep telefonuyla görüntülenen Muhammed A. ve uyuşturucu madde satan Berk İ. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar para, uyuşturucu madde, cep telefonu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Saadetdere Mahallesi'nde motosiklet ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli Muhammed A. başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücünün görüntüleri polis ile paylaşması üzerine, Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Takibe alınan şüpheli Muhammed A. 7. Sokak'ta yakalandı. Muhammed A.'dan uyuşturucu madde satın alan Berk İ. ve Nur P. de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evinde ve yapılan üst aramasında, 12.87 gram uyuşturucu madde, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu maddeyi tartmak için bir adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed A. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan, şüpheli Berk İ. ve Nur P. ise 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Cep Telefonu Motosiklet Esenyurt Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Suç

Narin cinayeti soruşturmasında yeni itiraf: Salim Güran baskı yaptı, korktuğum için Narin'i gördüğümü söyledim

Narin cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni itiraf

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar

 'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 12 Eylül hangi burç? 12 Eylül burcu yükseleni ne? 12 Eylül burç özellikleri nedir? Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim?
title