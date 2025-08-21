Esenyurt'ta Motosiklet ve Panelvan Çarpıştı: 1 Yaralı

Esenyurt'ta Motosiklet ve Panelvan Çarpıştı: 1 Yaralı
Esenyurt'ta geri manevra yapan panelvana çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası panelvan şoförü polis merkezine götürüldü.

ESENYURT'ta seyir halindeki motosikletli, geri dönmek için manevra yapan panelvana çarptı. Panelvan şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi'nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy istikametine giden Emrullah S. (63), 34 PKN 16 plakalı panelvan ile geri dönmek için manevra yapmak istedi. Bu sırada aynı istikamette giden Timur Y. (28), idaresindeki 34 HFU 999 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Timur Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Emrullah S. ise ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

