Esenyurt'ta Motosiklet Sürücüsüne 45 Bin Lira Ceza

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin aynasını kıran motosiklet kullanıcısı ve motosikletin sahibine 45 bin 660 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Esenyurt Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Nisan'da Doğan Araslı Bulvarı'nda motosikletiyle ilerleyen sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve tartıştığı bir sürücünün otomobilinin aynasını kırdığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.

Ekipler, kimliği belirlenen motosiklet kullanıcısı E.K'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek, "trafik düzenine aykırı hareket etmek", "ani yavaşlamak", "akrobatik hareketlerde bulunmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 25 bin 990 lira para cezası uygulandı. Motosikletin sahibine de "sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak" ve "zorunlu mali trafik sigortası yaptırmamak" maddelerinden 19 bin 670 lira ceza kesildi.

Öte yandan E.K. hakkında "mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı.