Esenyurt'ta Motosiklet Sürücüsü Tartışmanın Ardından Kurusıkı Tabancayla Ateş Açtı
Esenyurt'ta trafikte yaşanan tartışma sonrası bir motosiklet sürücüsü, kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Olay sonrası polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Esenyurt'ta trafikteki tartışma sonrası kurusıkı tabancayla havaya ateş açan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nde alçılı ayağıyla motosiklet kullanan K.O. ile aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından kurusıkı tabancayla havaya ateş açan K.O. kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel