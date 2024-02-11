Esenyurt'ta Motosiklet Sürücülerine Denetim: Kurallara Uymayanlara Cezalar Yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, durdurulan motosiklet sürücülerine ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetim sırasında yaya yolunu kullandıkları gerekçesiyle 138 motosiklet sürücüsü uyarılırken 15 motosiklet sürücüsüne ise evraklarında eksiklerin bulunmasından dolayı işlem yapıldı. Eksiği bulunan 15 motosiklet çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel