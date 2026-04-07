Esenyurt'ta motosikletin yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde Pusat Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Engin O. yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Pusat Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Engin O. ile ismi öğrenilemeyen yaya, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pusat Ç'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
