Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Esenyurt'ta motosikletin yayaya çarptığı kazada sürücü öldü, biri ağır iki kişi de yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yaya Erdal Ç. ile motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan Durmuş Ç. yaralandı.