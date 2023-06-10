Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Esenyurt'ta motosikletin yayaya çarptığı kazada sürücü öldü, biri ağır iki kişi de yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yaya Erdal Ç. ile motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan Durmuş Ç. yaralandı.
Esenyurt'ta motosikletin yayaya çarptığı kazada sürücü öldü, biri ağır iki kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde Sefa S. yönetimindeki motosiklet, yaya Erdal Ç'ye çarptı.
Kaza nedeniyle devrilen motosiklet, yol kenarındaki demir bariyere çaparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yaya Erdal Ç. ile motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan Durmuş Ç. yaralandı.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdal Ç'nin de durumunun ağır olduğu belirtildi.