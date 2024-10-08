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Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosiklet sürücüsü Ümit Becerik hayatını kaybetti, yaralı Derya Ö. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

ESENYURT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosiklet sürücüsü Ümit Becerik hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Derya Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HL 6767 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ümit Becerik, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Ö.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralı Derya Ö.'yü ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırırken yola savrulan sürücü Ümit Becerik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin soruşturma başlattığı kazada ölen 1 çocuk babası kurye Ümit Becerik'in cenazesi İstinye Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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