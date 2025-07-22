Esenyurt'ta Motosiklet Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında

ESENYURT'ta park halindeki motosikletin kontağını kırarak çalıştıran iki kişi, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazar günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişiden biri üzerinde kilit olmadığını gördükleri 180 bin lira değerinde 34 KTM 298 plakalı motosikletin yanına gitti. Şüpheli elindeki sert cisimle kontağı kırıp motosikleti birkaç saniye içinde çalıştırdıktan sonra arkadaşı ile birlikte kaçtı. Sabah motosikletini bulamayan sahibi güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Hırsızlık anlarının güvenlik kamerasına yansıdığını gördü. Motosikletin sahibi, kamera görüntüleriyle polis merkezine gidip hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasını istedi. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.