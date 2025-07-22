Esenyurt'ta Motosiklet Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta Motosiklet Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta park halindeki bir motosikletin kontağını kırarak çalan iki kişi, kameralar tarafından kaydedildi. Olayın ardından motosiklet sahibi, polise başvurdu.

ESENYURT'ta park halindeki motosikletin kontağını kırarak çalıştıran iki kişi, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazar günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişiden biri üzerinde kilit olmadığını gördükleri 180 bin lira değerinde 34 KTM 298 plakalı motosikletin yanına gitti. Şüpheli elindeki sert cisimle kontağı kırıp motosikleti birkaç saniye içinde çalıştırdıktan sonra arkadaşı ile birlikte kaçtı. Sabah motosikletini bulamayan sahibi güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Hırsızlık anlarının güvenlik kamerasına yansıdığını gördü. Motosikletin sahibi, kamera görüntüleriyle polis merkezine gidip hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasını istedi. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda son halini paylaştı

Karnı iyice belirginleşti! Ünlü oyuncu doğum için gün sayıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.