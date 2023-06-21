Esenyurt'ta motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ESENYURT'ta 2 şüpheli park halindeki motosikletin kilidini kırarak çağırdıkları araca yükleyip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Haziran Pazartesi 00.57 saatlerinde Saadetdere Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi. Sokağa gelen iki motosikletli şüpheli, park halindeki motosikleti gördü. Bir süre sonra sokaktaki şüphelilerin yanına araçla başka bir şüpheli geldi. Şüpheliler park halindeki motosikletin kilidini kırarak sürükleyerek araca yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"PLAN YAPIYORLAR"