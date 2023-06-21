Esenyurt'ta motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 19 Haziran Pazartesi 00.57 saatlerinde Saadetdere Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi. Sokağa gelen iki motosikletli şüpheli, park halindeki motosikleti gördü. Bir süre sonra sokaktaki şüphelilerin yanına araçla başka bir şüpheli geldi. Şüpheliler park halindeki motosikletin kilidini kırarak sürükleyerek araca yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"PLAN YAPIYORLAR"Motosikleti çalınan Serkan Çoruh "Dışarı 02.30'da çıktım. İşe gitmek için baktığımda motosikletimin olmadığını gördüm. Daha sonra 112'yi aradım. Dediler ki 'hemen gel ifadeni alalım ondan sonra gerekli işlemlerini başlatalım' müracaat ettim ifademi aldılar. İfademde anlattığıma göre bana yetersiz kaldıklarını söylediler hemen devreye giremediklerini ve sıraya alacaklarını söylediler. Kamera kaydını izlediğimde üç dört kişiler, iki motorla geliyorlar birini sokağın başına bırakıyorlar diğeri ise sokağı turluyor bir de kaskla iki tur atıyor kamera var mı yok mu diye. İleride kaskı çıkardıktan sonra nalburun olduğu yer de bir plan yapıyorlar, sonra motosikleti pikap tarzı bir arabaya atıyorlar. Sonra gidiyorlar" dedi.