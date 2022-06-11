Esenyurt'ta mobilyacıda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Esenyurt'ta mobilyacıda çıkan yangın söndürüldü İstanbul Esenyurt'ta mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Esenyurt'ta mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde bulunan mobilyacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, mağazada hasar oluştu. AA / Abdülkerim Güzel - Güncel Güncel Haberler

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