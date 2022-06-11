Esenyurt'ta mobilyacıda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Esenyurt'ta mobilyacıda çıkan yangın söndürüldü
AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
İstanbul Esenyurt'ta mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Esenyurt'ta mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde bulunan mobilyacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, mağazada hasar oluştu.
AA / Abdülkerim Güzel - Güncel