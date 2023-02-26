Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berkay hayatını kaybetti

ESENYURT'ta minibüsün sokak ortasında çarptığı 6 yaşındaki Berkay Bozkurt, hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, acılı anne ve baba sürücünün kusurlu olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istedi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, 19 Şubat Pazar günü saat 15.00 sıralarında Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Önder Genç'in kullandığı 34 HVF 52 plakalı kapalı kasa minibüs, sokakta oynayan 6 yaşındaki Berkay Bozkurt'a çarptı. Berkay, kendisine çarpan minibüsle olay yerinden alınarak hastaneye götürüldü, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü Önder Genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berkay Bozkurt'un anne ve babası, sürücünün aracı hızlı kullandığını, ayrıca telefonla konuştuğunu ileri sürerek tutuklanmasını istedi.

"TELEFONLA KONUŞURKEN YOLA HİÇ BAKMIYORDU"

"EVLADIMIN KANI YERDE KALMASIN "

KAZA ANI KAMERADA