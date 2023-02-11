ESENYURT'TA MİNİBÜSÇÜLERDEN DEPREM BÖLGESİNE 268 BİN LİRA YARDIM

ESENYURT'ta sefer yapan 219 minibüs şoförü, bir günlük hasılatı olan 268 bin lirayı deprem bölgesindekilere yardım etmek amacıyla AFAD'a gönderdi.

ESENYURT'ta sefer yapan 219 minibüs şoförü, bir günlük hasılatı olan 268 bin lirayı deprem bölgesindekilere yardım etmek amacıyla AFAD'a gönderdi.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgelerine yapılan yardımlar da çığ gibi büyüyerek devam ediyor.

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Esenyurt'ta sefer yapan 219 minibüs esnafı, bir günlük kazançlarını deprem bölgesine gönderdi. Esenyurt Minibüsçüler Kooperatifi ve Esenyurt Kaymakamlığının organize ettiği yardımda toplanan 268 bin lira AFAD'ın bağış hesaplarına aktarıldı. Esenyurt Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Yücel Tanış, Türkiye genelinde bir dayanışma var. Biz millet olarak bu konularda gerçekten duyarlıyız. Esenyurt esnafı da her zaman üzerine düşenin en iyisini yapar. Bir günlük hasılatımızı oraya bağış yapalım dedik. Kooperatif olarak 268 bin lirayı AFAD'a gönderdik. Minibüsçü esnafıma teşekkür ediyorum diye konuştu.