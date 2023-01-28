Esenyurt'ta midibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti Güncel Haberler Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı'ndan 140 Sokağı'na dönen ve plakası alınamayan midibüs, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y'ye (22) çarptı. Midibüs şoförü olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y'nin cesedi, incelemelerin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Esenyurt Güncel Haberler

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