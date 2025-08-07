Esenyurt'ta Metruk Fabrikada Yangın

Esenyurt'taki Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi'nde metruk bir fabrika binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis ve sağlık ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Esenyurt'ta metruk fabrika binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki iki katlı metruk fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kullanılmayan fabrikadaki plastik maddeler ve kartonların alev aldığı yangına ilişkin itfaiyeye ihbarda bulunuldu.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, fabrika binası çevresinde önlem alırken itfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
