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Esenyurt'ta Metrobüs Kazası: Rögar Kapağı Yolcuyu Yaraladı

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Esenyurt'ta yerinden fırlayan bir rögar kapağı, seyir halindeki metrobüsün kapısını kırarak bir yolcunun yola düşmesine neden oldu. Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Saadetdere'den Beylikdüzüne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı.

Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırıldı. Bu sırada bir yolcu darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlandı.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü.

Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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