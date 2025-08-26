Esenyurt'ta Meslek Edinme Fırsatı: EMEĞİM Kursları Başarı Hikayeleriyle Dolu

Esenyurt Belediyesi Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) tarafından açılan kurslarda eğitim alan ilçe sakinleri, meslek edinerek iş yeri açabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birçok farklı branşta eğitim verilen EMEĞİM'de, kursiyerlerin mesleğin inceliklerini öğrenmeleri sağlanıyor.

EMEĞİM'de verilen Saç Bakımı ve Kuaförlük Kursu da katılımcılara hem mesleklerini icra etme hem de kendi iş yerini açma fırsatı sunuyor.

Kursa katılarak kuaförlük eğitimi alan Vasfiye Aydın, "Yolda yürürken billboardda afişleri gördüm. Gerçekten hayatım değişti. Bana herkes dedi ki, 'Yaşın geçti, yapamazsın.' Ama ben başardım. 3 yıl boyunca kurslara gittim, 1,5 yıl çalıştım ve şu an kendi iş yerimi açtım." ifadelerini kullandı.

Nazlıcan Çakırca da "Saç yapımı kursuna katıldım. Kursum bittikten sonra işe girdim ve şu an hedeflerime adım atıyorum." dedi.