Esenyurt'ta Meslek Edinme Fırsatı: EMEĞİM Kursları Başarı Hikayeleriyle Dolu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi'nin EMEĞİM Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'nde kurs alan katılımcılar, eğitimlerin ardından kendi iş yerlerini açarak meslek sahibi oluyor. Kursiyerler, başarı hikayeleriyle ilham veriyorlar.

Esenyurt Belediyesi Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) tarafından açılan kurslarda eğitim alan ilçe sakinleri, meslek edinerek iş yeri açabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birçok farklı branşta eğitim verilen EMEĞİM'de, kursiyerlerin mesleğin inceliklerini öğrenmeleri sağlanıyor.

EMEĞİM'de verilen Saç Bakımı ve Kuaförlük Kursu da katılımcılara hem mesleklerini icra etme hem de kendi iş yerini açma fırsatı sunuyor.

Kursa katılarak kuaförlük eğitimi alan Vasfiye Aydın, "Yolda yürürken billboardda afişleri gördüm. Gerçekten hayatım değişti. Bana herkes dedi ki, 'Yaşın geçti, yapamazsın.' Ama ben başardım. 3 yıl boyunca kurslara gittim, 1,5 yıl çalıştım ve şu an kendi iş yerimi açtım." ifadelerini kullandı.

Nazlıcan Çakırca da "Saç yapımı kursuna katıldım. Kursum bittikten sonra işe girdim ve şu an hedeflerime adım atıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.