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Esenyurt'ta Menekşe Engelsiz Kafe Açıldı

Esenyurt'ta Menekşe Engelsiz Kafe Açıldı
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Esenyurt Belediyesi, engelli bireyleri topluma kazandırmak amacıyla Menekşe Engelsiz Kafe'yi hizmete açtı. Törende kaymakam ve belediye yetkilileri, bu adımın engelli bireylerin sosyalleşmesine ve istihdamına katkı sağlayacağını belirtti.

Esenyurt Belediyesi'nin engelli bireyleri topluma kazandırmak ve çalışarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Menekşe Engelsiz Kafe, törenle hizmete açıldı.

Gökevler Mahallesi'ndeki Esenyurt Belediyesi At Binicilik Tesisi içinde yer alan kafenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çobanoğlu törende yaptığı konuşmada, engelsiz kafeyi hayata geçiren belediye yetkililerine teşekkür etti.

Esenyurt'un Türkiye'nin en büyük, en kalabalık ilçesi olduğunu belirten Çobanoğlu, "Kamu hizmetleri anlamında eksiklerimiz var ama bu eksiklerimizi her geçen gün tamamlıyoruz. Engelliler, dezavantajlı gruplarla ilgili hem kaymakamlığın, hem devletimizin, hem de hükümetimizin yaptığı çalışmalar var. Bunun yanı sıra yerel yönetim olarak belediyemizin de yaptığı güzel çalışmalar var." diye konuştu.

Çobanoğlu, bunlardan biri olan engelsiz kafenin açılışını yapmak için bir araya geldiklerini kaydederek, "Engelsiz kafemizin engelli vatandaşlarımıza, yavrularımıza, ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Burayı bir rehabilitasyon merkezi gibi düşünüyoruz"

Belediye Başkan Vekili Aksoy da bu kafeden alınacak sonuçlara göre belediye tesislerinde engelli bireylerin çalışmasını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Aksoy, içinde bulundukları at binicilik tesisinde engelli çocukların tedavisine katkı sağlamak amacıyla binicilik ve atlı terapi eğitimleri de verildiğini kaydetti.

Esenyurt'a kazandırdıkları engelsiz kafe ile hem engelli bireylerin istihdamlarına hem de sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Aksoy, "Burayı bir rehabilitasyon merkezi gibi düşünüyoruz. 5 tane yavrumuz anneleriyle beraber burada, bizleri bekliyorlar. Buradaki 5 arkadaşımız bize rol model olacak." dedi.

Aksoy, kafeden olumlu sonuç almaları halinde uygulamayı diğer tesislerde de yaygınlaştırmayı düşündüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Aksoy ve Çobanoğlu kurdele keserek, kafeyi hizmete açtı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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