Esenyurt'ta Market Soygunu: 80 Bin Lira Değerinde Sigara Çalındı

Esenyurt'ta bir markete giren şüpheliler, 3 dakika içerisinde yaklaşık 80 bin lira değerinde sigara çalarak kayıplara karıştı. Şüpheliler ayrıca kasadaki bin 600 TL parayı da alarak marketten kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ESENYURT'ta bir markete giren şüpheliler 3 dakika içerisinde yaklaşık 80 bin lira değerinde sigara çaldı. Kasadaki yaklaşık bin 600 TL parayı da çalan şüpheliler sigara standını da alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık sırasında cep telefonu kamerasıyla kayıtta olan bir vatandaş ise, hem kayda devam etti hem de polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliler polis ekipleri olay yerine gelmeden, marketteki sigara standını da alarak kayıplara karıştı.

Olay, Esenyurt Üçevler Mahallesinde sabah saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araçla dükkan önüne gelen iki şüpheli önce ellerindeki aletlerle dükkanın kepengini kırdı.Markete giren iki şüpheli önce sigara kutularını araca taşıdı. Maskeli ve eldivenli şüpheliler marketteki sigara standını da yerinden söktü. Kasadaki yaklaşık bin 600 TL nakit parayı da alan şüpheliler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildiklerinden habersizdi. Hırsızlık olayını gören kişi, hem kayda devam etti hem de polisi arayarak ihbarda bulundu. 3 dakika süren hırsızlık olayı sonrası şüpheliler polis olay yerine gelmeden kayıplara karıştı. Polisin iki şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.