Esenyurt'ta Market Soygunu: 80 Bin Lira Değerinde Sigara Çalındı

Olay, Esenyurt Üçevler Mahallesinde sabah saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araçla dükkan önüne gelen iki şüpheli önce ellerindeki aletlerle dükkanın kepengini kırdı.Markete giren iki şüpheli önce sigara kutularını araca taşıdı. Maskeli ve eldivenli şüpheliler marketteki sigara standını da yerinden söktü. Kasadaki yaklaşık bin 600 TL nakit parayı da alan şüpheliler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildiklerinden habersizdi. Hırsızlık olayını gören kişi, hem kayda devam etti hem de polisi arayarak ihbarda bulundu. 3 dakika süren hırsızlık olayı sonrası şüpheliler polis olay yerine gelmeden kayıplara karıştı. Polisin iki şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel